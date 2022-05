Santa Quitéria fica com o Campeonato Rural 2022 de Brasiléia após final disputada

O final de semana foi agitado no esporte neste final de semana. Aconteceu no km 69, no Clube Anaconda, a tão espera final do Campeonato Rural 2022 que é promovido pela Prefeitura de Brasiléia.

Por meio da Gerência de Esportes, o encerramento do Campeonato Rural de Futebol Antônio Moreira, morador falecido homenageado, aconteceu neste sábado (21) e recebeu bastante torcedores, com direito a torcida organizada e muita animação.

A competição teve a participação de 14 equipes e a grande final ficou por conta das equipes do Grêmio e Santa Quitéria. Em uma disputa acirrada entre os dois times, o campeonato deste ano ficou com o time Santa Quitéria.

“Estamos felizes em poder realizar mais um campeonato aqui na zona rural. Podemos ver que os moradores da região gostam do esporte e estaremos apoiando sempre”, comentou o gerente de esporte do Município, Bil Rocha.

Estiveram no evento o servidor de carreira Tadeu Hassem, o secretário de Meio Ambiente Zico Rocha, gerente de esportes Bil Rocha e muitos convidados, além de amigos, parentes e torcedores dos times que participaram.