Senac acre abre Processo Seletivo para unidade em Cruzeiro do Sul

Com objetivo de preencher a vaga efetiva e formar cadastro de reserva para a unidade de Cruzeiro do Sul, o Senac Acre abre inscrições para Processo Seletivo com vagas para profissionais em níveis médio e superior. As inscrições são gratuitas e acontecem das 08h do dia 17 de maio até às 23h59 do dia 20 de maio, exclusivamente através do endereço eletrônico send.ac.senac.br/site/pss.

São vagas em nível médio para Assistente Ensino Médio e Orientador Educacional de Beleza (cabeleireiro) e vagas em nível superior para Orientador Educacional de Gestão, Orientador Educacional e Saúde (Enfermagem) e Supervisor Pedagógico.

O Processo Seletivo será composto por duas etapas. A primeira etapa de Análise Curricular para todas as funções e a segunda etapa de entrevista técnica e comportamental para a função de Assistente e Prova Prática para as funções de Orientador e Supervisor.

O regime de contratação é celetista e os salários variam de R$1.852,15 a R $5.224,10 mais benefícios.

Confira o edital completo no próprio link de inscrições e no site do Senac Acre em www.ac.senac.br/trabalhe-conosco.