Sesc-AC realiza lançamento do livro “…e assim também se brinca” e exposição do artista Jorge do Amaral

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre realiza o lançamento do livro “…e assim também se brinca” e exposição do artista Jorge do Amaral. O evento será realizado no dia 20 de maio de 2022, no Teatro de Arena do Sesc às 18 horas, e a entrada é franca

Jorge Carlos Amaral de Oliveira, nasceu no Rio de Janeiro, em 23 de julho de 1952. Despertou para as artes no Estado do Acre. Abandonou o curso superior de Geografia para, a tempo integral, lançar mão das mais variadas formas de expressão artística e, através delas, gritar a sua indignação contra as injustiças para com as gentes e as matas.

Ao profissionalizar-se nas artes cênicas, adotou o pseudônimo de João Maiara. Em Portugal, onde morou por vinte anos, passou a ser conhecido por Mané do Café. Fez de tudo nas artes e ainda foi jornalista, professor e animador cultural.

A obra

Os desenhos fazem parte de uma exposição itinerante que começou com o título “Café Criança”, em Rio Branco, Acre, em 1993. Em Portugal, uma réplica dos desenhos ficou a cargo da Associação Cultejo que, para além de várias exposições, produziu o CD ROM “Infantia”.

Em 2010, passou a ser produzida por Eliana Castela e as exposições acompanhadas de palestras e de oficinas de desenho e pintura com café. Em 2014, adotou o título “…e a gente brincava assim!” (nome do projeto de um livro da Editora Ensinamentos, de Brasília).

Já esteve presente (em partes ou completa) em Bolonha, Itália; Havana, Cuba; Londres, Inglaterra; Avignon, Isle sur la Sorgue, Saint-Paul-Trois-Chateaux e Morrières-les-Avignon, França; Lousane, Suíça; Olivenza, Trujillo e Sevilha, Espanha; Amsterdam, Holanda; Loulé (Alte), Porto, Caminha, Castelo de Vide, Tondela, Marvão, Aveiro, Lisboa, Alcochete, Nisa, Peniche, Crato e Vila Velha de Ródão, Portugal e, para além de Rio Branco, em Boa Vista, Viçosa, Araxá, Rio de Janeiro, Petrópolis, Guararema e Santana de Parnaíba, no Brasil e, ainda virtualmente, n’A Estrebaria Artes, na Internet. Também deram azo ao cordel “A Gente Brincava Assim”, do poeta cearense, Stélio Torquato Lima.