Sexta-feira 13 é hoje: filmes para assistir nas principais plataformas de streaming

Uma jovem e ambiciosa pianista, ofuscada por sua irmã gêmea, faz um pacto com o diabo para tomar o lugar de sua irmã. A protagonista é Sydney Sweeney (“Euphoria” e “The White Lotus”).

O clássico do diretor Roman Polanski conta a história de um jovem casal à espera do primeiro filho. Como a maioria das mães de primeira viagem, Rosemary se vê confusa. Seu marido, um ator ambicioso, mas malsucedido, faz um pacto com o diabo para fazer sua carreira decolar.