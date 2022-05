Show de Gusttavo Lima em Brasília tem briga generalizada e pancadaria; vídeo

Teve muita briga e pancadaria durante o show de Gusttavo Lima no último sábado (21) em Brasília. Um vídeo que mostra o momento da confusão viralizou nas redes sociais. Assista abaixo!

De acordo com as imagens publicadas, três mulheres se desentenderam e brigaram de maneira violenta. Algumas pessoas tentaram intervir na tentativa de parar a confusão, mas foi ainda pior.

No vídeo é possível ver bebidas sendo jogadas para o alto e pessoas se agredindo. Até um barril foi arremessado em direção à movimentação.

A apresentação de Gusttavo Lima não foi interrompida durante a pancadaria. É possível ouvir a música rolando enquanto a briga generalizada acontecia.

Mais tarde, por meio de um comunicado oficial, a assessoria do evento se pronunciou sobre o caso. Confira na íntegra:

“A produção do Buteco Bohemia, que aconteceu em Brasília no último sábado (21), informa que repudia qualquer ato de violência. A equipe afirma ainda que no evento havia um grande grupo de seguranças e brigadistas que foram preparados para atender as ocorrências, de acordo com cada necessidade. Nos registros de brigas durante o show, a equipe interviu para evitar demais gravidades”, disse a mensagem.

Assista ao vídeo: