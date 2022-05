Significado das luas no WhatsApp: entenda emojis e como usar

Emojis de lua estão entre as carinhas com significado mais incompreendido por usuários durante conversas em apps como WhatsApp, Telegram e até DMs do Instagram. Embora sejam representações literais de algo, as figuras podem receber conotações diversas dentro do contexto da troca de recados e não ter a ver apenas com o que é exibido. Dessa forma, assim como outros emojis, as luas apresentam duplo sentido e podem aludir, inclusive, a propostas sexuais. Veja, a seguir, todos os significados dos emojis de lua.

Lua sem iluminação sorrindo ou lua iluminada sorrindo