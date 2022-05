Simaria aposta em look de tirar o fôlego para os dias frios: “Vem curtir, Coleguinha!”

Segura, Coleguinha! Simaria agitou a noite desta sexta-feira (13) com seu melhor look para “sextar” e deixou os fãs do Instagram completamente apaixonados ao publicar um novo clique em seu perfil oficial.

A dupla de Simone posou com seu polêmico look para show antes de mais uma apresentação ao vivo, mas não se deixou abalar pela temperatura mais fria e entregou muito brilho e estilo ao posar com sua peça única e refletiva enquanto dava um show de boa forma… e de sofrência, claro.

“O final de semana tá começando, e hoje tem São Carlos (SP)! Xama na Brahminha e vem curtir com a gente”, brincou a cantora na legenda, oferecendo aquela gelada de respeito para os fãs, para começar bem o tão esperado fim de semana.

“Temos que respeitar nossa garota forte e corajosa, ela é um exemplo de mulher, artista e empresária!”, comentou uma fã da morena na publicação. “Perfeição? Temos sim!”, elogiou outro internauta. “Se essa não é a mulher mais linda do mundo, eu nem sei então”, exaltou uma terceira. Confira o clique: