Só jogão! Finais de conferência da NBA começam nesta terça-feira

Restam apenas quatro! Após fim de semana com jogos que decidiram quem segue na briga pelo título da NBA, estão definidos os finalistas das conferências leste e oeste. E, a partir desta terça-feira (17/5), já tem o primeiro jogo das finais do Leste, com Miami Heat e Boston Celtics dando início à batalha que será decidida em série de até sete jogos.

Já na quarta-feira (18/5), será a vez de Golden State Warriors x Dallas Mavericks começarem o duelo pelo título do lado Oeste e, consequentemente, pela vaga na grande final da NBA.

Após uma intensa batalha de sete jogos, o Boston Celtics venceu o Milwaukee Bucks no último domingo (15/5) e garantiu vaga na final eliminando os atuais campeões da liga. Porém, não há tempo para comemorar, afinal de contas a equipe já se encontra na Flórida, onde fará o primeiro jogo das finais do Leste contra o Miami Heat.

Um dos destaques na série contra os Bucks, Marcus Smart é dúvida para o confronto e será avaliado até momentos antes da partida. Já o ala Sam Hauser está fora devido à lesão no ombro.

Sam Hauser (right shoulder instability episode) – OUT Marcus Smart (right mid-foot sprain) – QUESTIONABLE

#NEBHInjuryReport for Game 1 vs Miami:

Enquanto isso, o Miami Heat segue em repouso desde a última quinta-feira (12/5), quando venceram o Philadelphia 76ers na casa do adversário, fechando a série por 4 x 2.

O único desfalque será Kyle Lowry, que se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sofrida ainda na primeira rodada de playoffs contra o Atlanta Hawks. A franquia emitiu comunicado na segunda-feira confirmando a ausência do armador.

#BOSvsMIA INJURY UPDATE: Kyle Lowry (hamstring) has been ruled out of tomorrow’s ECF Game 1 vs the Celtics.

Caleb Martin (ankle), Max Strus (hamstring), P.J. Tucker (calf) and Gabe Vincent (hamstring) are all listed as questionable.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 16, 2022