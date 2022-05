Solange Couto posta foto em banheira e ganha elogios

“Flores muito bonitas querida ❤️”, “Humm coisa boa toda, você”, “Isso que chamo de Vida Glamourosa, sempre Linda e Diva”, “só um detalhe, tira essas flores“, “Eita mulher arretada. Você é incrível! Brilha Sol”, “A carne é fraca e vc ainda atentando“, foram outras mensagens dos fãs da artista.

Solange Couto fala sobre empoderamento

Vivendo um novo momento em sua vida em pleno 64 anos, a atriz Solange Couto garantiu que está com a autoestima lá em cima. Em recente entrevista para a revista Quem, a famosa comentou como tem sido se ver solteira depois de terminar o casamento de 12 anos com Jamerson Andrade.

“Tenho hábito, desde jovem – porque fui mãe jovem – de sempre dizer onde estou, para onde vou e que horas eu chego. Só que era um hábito, porque eu gostava. Mas nos últimos 12 anos me era muito cobrado e aí estou me sentindo respirando. Voltei para mim”, celebrou ela.

Ainda durante a entrevista, Solange garantiu que o empoderamento feminino não é algo novo para ela, que sempre foi uma mulher cheia de atitude. “Eu nunca admiti que ninguém se retraia, porque ninguém acha coisíssima nenhuma. O boleto vem no nome de quem, mesmo? Não aceito que ninguém ache nada. Me empodero desde pequena, da minha própria vida, do meu caminho, das minhas atitudes e das minhas consequências.”, declarou ela.

“A mulherada me diz o tempo todo: ‘você me faz levantar’, ‘você me faz ter força’. 80% do meu fã-clube é feminino e eu respondo muito. Quando posso, estou com tempo de meia hora, uma hora, pego e respondo o máximo de pessoas que posso. Gosta de mim, manda carinho? Eu mando carinho. Mas quando fala besteira, toma esporro também”, disse ela, aos risos.