Sonha com sexo que se repete? Veja o que significa o sonho erótico

Por que sonhamos que estamos transando com pessoas aleatórias?

Se por acaso você já acordou em pânico ao sonhar que estava fazendo sexo com alguém que jamais transaria como um familiar, chefe, ou amigo… Calma! Não significa que você tenha desejos inconscientes ou tesão reprimido pela pessoa.

O que acontece, de acordo com a especialista, é que: “Não necessariamente tem a ver com querer se relacionar sexualmente com o objeto do sonho, mas com um conteúdo que está incômodo e ruim em relação à essa pessoa. Por exemplo, você está em um conflito com seu chefe, e acaba sonhando que estão tendo relação. Isso pode significar apenas que você está vivendo uma disputa com ele ou envolvendo ele”, esclarece Danielle.

Por trás do inconsciente

A primeira coisa a se saber sobre sonhos sexuais é que eles não necessariamente têm conotação erótica ou mostram desejo reprimido. Eles abarcam questões individuais que tem a ver com o cotidiano único de cada ser.

“Ao sonharmos, o inconsciente se manifesta de maneira distorcida. Em um sonho, podemos acabar trazendo personagens e situações que seriam insuportáveis para o consciente. Por isso, muitas vezes acordamos no meio de um pesadelo. Isso é a consciência brecando, pois seria insuportável até mesmo sonhar com algumas situações”, explica.

Sonhos recorrentes

Sabe aquele sonho que se repete? Sempre o mesmo personagem no mesmo ato no sonho, ou sonho com sexo com personagens diferentes? Apesar da questão ser individual, é preciso entender o que aquelas situações representam em sua vida.

A especialista exemplifica: “Sonha sempre que está transando com a mesma pessoa que você não sente atração? Pode ser que você tenha alguma questão mal resolvida com aquela pessoa, que não necessariamente seja sobre envolvimento erótico”.

Interpretando

Para poder entender os sonhos, é preciso saber o papel de cada pessoa em sua vida e compreender minimamente como a existência dos envolvidos te afetam. O caminho é a terapia e o autoconhecimento. Só quem se conhece consegue fazer as ligações entre a aparição de alguns elementos no sonho e interpretar isso à sua realidade.

Por isso, não há como uma resposta genérica da internet explicar o que pode ser seu sonho com sexo.