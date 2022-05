Sônia Abrão chora ao relatar experiência paranormal: “Estava morta”

Sônia Abrão caiu no choro na tarde desta quarta-feira (25/5) durante o A Tarde é Sua, da RedeTV!. Tudo aconteceu quando a apresentadora lembrou de uma experiência paranormal que viveu, e não conseguiu conter as lágrimas ao lembrar de uma amiga que já morreu.

“Eu tinha uma amiga muito querida que chegou a falecer. Um mês depois, você nem assimilou o golpe ainda, eu achei que eu estava dormindo mas até hoje eu não sei, me parece que eu não estava”, contou a comunicadora.

“A minha impressão de mim mesmo naquele momento é que eu não estava dormindo, eu estava no meu quarto, na minha cama, e de repente ela estava do meu lado, mas de repente. Ela ainda tocou em mim e ela estava chorando e ela dizia assim: ‘por favor Sonia me fala eu estou viva ou eu estou morta? Eu não consigo saber’”, seguiu Abrão.

“Eu não vou contar mais não gente, não dá. Eu estava acordada com toda a certeza, não dá pra falar diretor, não dá. Porque é muito dramático, você ver assim, foi muito forte, por isso que eu não queria falar. Uma pessoa quando ela não sabe onde ela está mais, e era um momento de muito desespero. Ela estava morta”, finalizou Sônia, chorando muito.

O assunto surgiu após a apresentadora comentar a cena da morte de Madeleine, interpretada por Karine Teles, na novela Pantanal, da Globo.