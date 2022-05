Sonia Abrão diz que Samantha pediu perdão por medo do “cancelamento”

“Ela quis desqualificar a Juliette mais ainda com essa história de ‘arte’, de ‘cultura’, que ela tem uma visão extremamente distorcida. Realmente, ela se sente a nata da humanidade, ou a nata da classe artística, porque vai ao encontro da cultura lá em Paris. Aqui também tem, e tem coisas lindíssimas”, opinou Sonia no programa A Tarde É Sua.

“Ela vem com um pedido de desculpas que, realmente, não convence. Não dá para a gente engolir, porque ela sentiu aquilo que o público que frequenta as redes sociais mais teme, que é a história do ‘cancelamento’. Ela se sentiu ‘cancelada’, porque foi o nível onde ela chegou, com uma pessoa que não fez absolutamente nada de mal, que está começando uma carreira, que acaba de lançar um trabalho e está aí se posicionando a tudo que vive. Qual é o problema, gente?”, criticou a apresentadora.