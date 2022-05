Tati Zaqui anima internautas com selfie em frente ao espelho: “Estão gostando?”

Avisa que só deu ela! Tati Zaqui, cantora conhecida pelo hit “Parara Tibum”, resolveu quebrar a internet na noite deste domingo (01) ao divulgar duas novas selfies em seu perfil do Instagram.

A funkeira resolveu bater um papo com seus mais de 13,4 milhões de seguidores na rede social sobre o conteúdo que passou a produzir recentemente para o OnlyFans. Na ocasião, a musa não deixou de chocar a galera com novas selfies de tirar o fôlego, onde exibiu até mesmo uma nova tatuagem. “Já assinou meu conteúdo privado? Me conta o que tá achando?”, pediu a artista na legenda de suas fotos, que rendeu milhares de elogios dos internautas e contou com quase 500 mil curtidas nas redes sociais.

“Tenho certeza que é o melhor conteúdo e olha que nem sou assinante”, brincou um fã no campo de comentários. “É a dona do meu coração essa beldade”, elogiou outro internauta. “Imagina acordar, se olhar no espelho e ser linda assim…”, disparou uma terceira pessoa. Confira as imagens:

Tati Zaqui abre o jogo sobre bissexualidade nas redes sociais

Falou mesmo! Durante um bate-papo com seus fãs através das redes sociais, Tati Zaqui decidiu falar sobre sua sexualidade ao ser questionada por um seguidor sobre sua atração por mulheres. A funkeira revelou que desde muito cedo já sentia algo diferente e sabia que tinha alguma coisa.

“Com quantos anos você começou a sentir atração por mulheres?”, questionou um fã. Em seguida, Tati Zaqui respondeu rindo: “Desde muito cedo já tinha alguma coisa. Eu olhava diferente para algumas amiguinhas”.

“A primeira vez que eu senti algo e que me deixou confusa foi quando eu estava na quarta série. Eu tinha uma amiga, que não vou dizer o nome porque ela deve me seguir no Instagram até hoje e ela nem sonha com isso. Eu olhei para ela de forma diferente e fiquei confusa. O meu primeiro beijo foi com 16 ou 17 anos”, finalizou a cantora.