Unidade da Defensoria Pública Estadual é inaugurada em Xapuri

O governo do Acre proporcionou importantes avanços para a população de Xapuri. Nesta sexta-feira, 13, ocorreu a inauguração da unidade da Defensoria Pública do Estado (DPE-AC) no município, que também passa a contar com a presença permanente de um defensor público.

Localizado na região central da cidade, o prédio de 180 metros quadrados conta com recepção, duas salas para defensores públicos, sala de assessoria, banheiros sociais, copa, despensa, depósito e garagem. Com investimento de R$ 500 mil, a obra foi executada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e contou com recursos próprios do Estado e de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito.

Em mais de 20 anos de atuação, esta é a primeira vez que a Defensoria conta com sede própria em Xapuri. Anteriormente, para a população ter acesso aos serviços era necessário ir a Brasileia ou até mesmo a Rio Branco.

Representando o governador Gladson Cameli no evento, o secretário-chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, destacou o empenho do Estado em prol do fortalecimento da Defensoria Pública e consequente melhoria na qualidade do atendimento oferecido à sociedade.

“Em março deste ano, o governo deu posse a 15 novos defensores públicos. Isso representa uma grande conquista para os quadros da Defensoria Pública. Quem ganha com isso é a população mais humilde, que depende destes serviços para ter acesso à justiça e à cidadania. A gestão do governador Gladson Cameli tem trabalhado para melhorar a vida de todos”, enfatizou.

Para Simone Santiago, defensora-geral do Estado, as novas instalações melhoram as condições de trabalho dos servidores da DPE-AC, além de proporcionar mais dignidade no atendimento à população de Xapuri.

“A inauguração dessa unidade representa um momento histórico. Este não era só um sonho da Defensoria Pública, mas de todos os xapurienses. Com esta sede, vamos poder oferecer atendimentos adequados e de qualidade para as pessoas que mais precisam dos trabalhos da nossa instituição”, ressaltou.

A vice-prefeita de Xapuri, Maria Auxiliadora, lembrou dos esforços da prefeitura, que foi a responsável por ceder o terreno para a construção da unidade. A gestora também comemorou a ampliação dos serviços no município.

“Iniciamos essa luta em 2017 e conseguimos, com o apoio da Câmara Municipal, ceder esse espaço. Essa instituição é muito importante para Xapuri, principalmente aos mais necessitados. Tenho certeza que a Defensoria cumprirá o seu papel com muita competência”, expôs.

Augusto César dos Santos Freitas é o atual defensor público de Xapuri. Ele comenta sobre a importância de manter um profissional fixo na prestação dos mais diversos atendimentos jurídicos.

“A presença permanente de um defensor dá mais capilaridade e o alcance que os hipossuficientes podem ter mudou completamente. Estamos 100% dedicados para prestar o melhor serviço à população que mais necessita”, afirmou.

A solenidade contou com a participação da subdefensora-geral da DPE-AC, Roberta Caminha; da corregedora-geral da DPE-AC, Fenizia Araújo da Mota; do chefe do Gabinete do Governador, Rosimar Messias; da vice-prefeita de Xapuri, Maria Auxiliadora; do deputado federal Léo de Brito; e do deputado estadual Manoel Moraes; entre outras autoridades.