Veja 10 casais que se conheceram em realities e ainda estão juntos

Vitor Belfort e Joana Prado (Casa dos Artistas)

O casal já havia se cruzado antes de participar da segunda temporada da Casa dos Artistas, em 2002, mas foi durante o confinamento que a relação vingou. Eles se casaram no ano seguinte e estão juntos até hoje. A ex-modelo e o lutador, que atualmente moram em Miami, tiveram três filhos: Davi, Vitória e Kyara.

Mariana Felício e Daniel Saullo (BBB 6)

Casal mais marcante da sexta edição do Big Brother Brasil, Mariana e Daniel tiveram um relacionamento conturbado no reality, eles viveram outros romances na casa, porém, fora do programa, eles reataram o romance. Em 2014, o casal se casou e teve a sua primeira filha, Anita. Os ex-BBBs também são pais de Antônio e dos gêmeos José e João. Um ano após o nascimento de gêmeos, Felício e Saullo participaram da 4ª temporada do Power Couple Brasil, terminando a competição em 2º lugar.

Adriana Sant’Anna e Rodrigão (BBB 11)

Eles se conheceram no BBB 11 e a relação era marcada por conflitos e discussões. Adriana entrou quando o programa já estava no ar e, na época, Rodrigão era considerado o pegador da edição. Após o reality, o casal se reencontrou e firmou o namoro. Em 2015, eles se casaram e, no ano seguinte, nasceu o primeiro filho dos dois, Rodrigo. Três anos depois, nasceu a filha caçula do casal, que recebeu o nome de Linda.

Aryane Steinkopf e Beto Malfacini (A Fazenda 6)

O relacionamento entre Aryane Steinkopf e Beto Malfacini começou na 6ª temporada da Fazenda, em 2013. Eles foram o primeiro casal da edição e protagonizaram momentos marcantes. Eles se casaram no ano seguinte e, em 2016, nasceu Aarão, primogênito do casal. Já em 2021, Steinkopf deu à luz Roberta, filha caçula da dupla.

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros (BBB 15)

A relação de Aline Gotschalg e Fernando Medeiros também foi cheia de altos e baixos no Big Brother Brasil 15. Assim que a sister foi eliminada, Fernando teve um romance com outra participante, Amanda Djehdian. Após o término do BBB, Aline e Fernando conversaram e oficializaram a união ainda em 2015. Já no ano seguinte, nasceu Lucca, primeiro filho do casal.

Clara Maia e André Coelho (De Férias com o Ex 1)

Participantes da edição de estreia do reality De Férias com o Ex, André e Clara foram um dos casais mais polêmicos da casa. Eles ficaram juntos nos primeiros dias de programa, mas se separaram quando Clara descobriu que André estava se relacionando com outras participantes, assim eles não terminaram o reality juntos. Após o fim das gravações, os dois voltaram a se encontrar e assumiram o relacionamento. Eles também participaram da 4ª temporada de Power Couple Brasil e, em 2020, se casaram em uma cerimônia íntima, em Brasília.

Flávia Viana e Marcelo Zangrandi (A Fazenda – Nova Chance)

O casal FlaCelo se conheceu na 9ª edição de A Fazenda, em 2017. Eles viveram um grande romance no confinamento que consagrou Flávia vencedora do reality. A história do casal terminou em 2018, deixando a ex-Fazendeira arrasada. Porém, em 2019, reataram o relacionamento e, no ano seguinte, anunciaram a gravidez do primeiro filho, Gabriel, que nasceu em setembro de 2020. Atualmente, os pombinhos planejam subir ao altar para oficializar a relação.

Paula Amorim e Breno Simões (BBB 18)

Participantes do BBB 18, Paula Amorim e Breno Simões foram um dos casais mais shippados da edição. A relação demorou a vingar, pois antes de ficar com a sister, o rapaz teve romances com outras duas participantes do reality, Jaqueline e Ana Clara. Após o confinamento, os pombinhos não se desgrudaram, seguem juntos e agora estão à espera de Theo, primeiro filho do casal.

Sabrina Paiva e Rodrigo Phavanello (A Fazenda 11)

Eles se conheceram em 2019, na 11ª edição de A Fazenda. Durante o confinamento, Paiva e Phavanello mantiveram um relacionamento discreto e, em 2020, oficializaram a relação.

Tays Reis e Biel (A Fazenda 12)

Casal mais recente da lista e futuros papais, Tays e Biel começaram o relacionamento na 12ª edição de A Fazenda. Eles tiveram alguns conflitos e chegaram a terminar a relação, mas reataram e agora estão à espera da primogênita do casal, Pietra.

Jakelyne e Mariano (A Fazenda 12)

Outro casal que A Fazenda 12 entregou para a vida foi Jakelyne Oliveira e Mariano. A miss Brasil de 2013 e o cantor sertanejo, da dupla com Munhoz, tiveram uma conexão imediata e profunda no reality e não à toa seguem juntos até hoje.