Veja um resumo detalhado do capítulo desta terça da novela Pantanal

São Paulo, 10 de maio de 2022, por Kleber Marques – Pantanal. Novela essa que vem conquistando milhares de pessoas pelo Brasil e no mundo também. A trama de Benedito Ruy Barbosa já é um sucesso, não só nacional, como internacional.

Pantanal virou uma febre no horário nobre da Globo. A novela das 21 horas está estourando no quesito audiência. A trama é um remake de um clássico dos anos 1990.

Resumo do capítulo desta terça (10).



Resumo do capítulo desta terça (10) da novela Pantanal

José Leôncio fica intrigado com a sucuri navegando na canoa. Tenório avisa a Guta que se tornou sócio de José Leôncio. José Leôncio reage ao menosprezo de Tenório por Tadeu. Maria Bruaca desconfia das viagens de Tenório.

Mariana manda Jove voltar ao Pantanal para lutar por seus direitos. Jove se declara a Juma. José Leôncio suspende as remessas de dinheiro para Jove. Irma se magoa com Jove. Gustavo pede para Madeleine conversar com Nayara. Zaquieu alerta sobre o comportamento de Juma e Jove.

Chamada do capítulo desta terça, 10/05/2022.