Vera Fischer confirma assédios na Globo e conta como aconteciam

A atriz Vera Fischer contou em entrevista para Pedro Bial que o clima na TV Globo era bem pesado e que ela e seus colegas eram sempre vítimas de assédio sexual e moral.

Segundo ela, era comum que os diretores da Globo assediassem as atrizes e que um deles tentou:

“Tinha gente me cantando, eu dava umas desculpas que eu não posso falar agora porque são ‘disgusting’, mas eu me safava. Aprendi a me safar rapidinho”, disse ela.

Em seguida ela falou que os diretores gritavam e humilhavam os artistas em uma época em que as coisas eram mais escondidas:

“Ele dizia assim: ‘Chora, sua loira burra, sua loira alemã que não sente nada, que não sabe chorar’. Eu falava então: ‘Venha aqui me ensinar como é que faz, qual é o botão que liga’”.