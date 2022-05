Vídeo: câmera de segurança capta momento exato que vendedora de loja perde sua vida de forma triste: “Ele não teve compaixão”

Imagens de uma câmera de segurança de uma loja de variedades localizada na cidade Parnamirim, cidade que fica na Região Metropolitana de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, flagram o momento em que uma funcionária do estabelecimento é morta a tiros de maneira fria.

O caso aconteceu no último dia 29 de abril, um homem encapuzado entrou no local por volta das 15h30, ele chegou procurando pela funcionária que tentou se esconder do criminoso, mas foi em vão.

O homem usava um boné, usava roupa preta e tinha seu rosto encoberto, a ação foi rápida, quando ele localizou a vítima identificada como Ana Bruna Rodrigues, de 22 anos, ele disse algumas palvaras e ela que estava agachada se levantou.

A mulher estava petrificada de medo, ela não reagiu ao que parece o homem mandou que ela abaixasse a cabeça, Ana Bruna se abaixou sobre o balcão e foi morta com tiros à queima-roupa diante de sua colega de trabalho que nada pode fazer. O homem não esboçou nenhum tipo de compaixão pela mulher.

Segundo as primeiras investigações da Polícia Militar e da Polícia Civil, o crime tem características de um crime planejado.

O bandido não roubou nada ao que parece a única intenção dele era de encontrar Ana Bruna e cometer o crime. Logo após cometer o crime o homem fugiu em uma moto preta.

A polícia não conseguiu identificar o homem e não tem pistas que possam levar ao seu paradeiro. Confira o vídeo abaixo: