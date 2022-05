VÍDEO: Com carro de R$ 1,7 mi, Gusttavo Lima fica surpreso com o alto preço da gasolina

Gusttavo Lima passou por um “perrengue” nesta segunda (9). O cantor se espantou com o preço do combustível, que estava R$ 7,24 em um posto de gasolina. O carro do artista, no entanto, custa R$ 1,7 milhão, segundo o site Metrópoles. “Cara, tá mais fácil andar de a pé então. Bota uns 20 reais só pra eu chegar ali então”, brinca, bem humorado.

Se até o Gusttavo Lima reclama do preço da gasolina, quem somos nós pra não reclamar 😫⛽️ pic.twitter.com/frRc76Luyv — Conceito Sertanejo (@conceito_sert) May 10, 2022

O vídeo foi publicado nas redes sociais do artista, que estava prestes a ficar sem gasolina no meio do trânsito. “Isso aqui acontece só comigo ou acontece com vocês também? Minha gasolina está pra acabar, tá só o ‘fio da rabiola’ e eu no meio desse trânsito. Imagina se acaba, hein?”.

Após a brincadeira do cantor, um amigo que estava em seu carro abasteceu o carro. Ele disse ter abastecido o veículo com 70 litros de combustível. Em resposta, em tom de brincadeira, o cantor disse: “Você vai pagar”.