VÍDEO: Maria Marruá de ‘Pantanal’ volta a MS e se comove ao ver onças de pertinho

Juliana Paes, que interpreta Maria Marruá, ficou a poucos metros do maior felino das américas, a onça-pintada, durante um passeio nesta segunda-feira (16). A atriz retornou ao Pantanal de Mato Grosso do Sul e se encantou, mais uma vez, com a fauna e flora do bioma. Assista ao vídeo abaixo.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.