Vídeo: motorista morre e dois ficam gravemente feridos em colisão com ônibus da Eucatur, no Abunã

Um ônibus da Eucatur colidiu com um Gol, neste domingo. O motorista do veículo menor foi lançado na estrada e teve morte instantânea. Outros dois passageiros do gol foram socorridos e levados a um hospital da região em estado grave. O acidente ocorreu na manhã deste sábado em Vista Alegre do Abunã (RO), próximo à Ponte sobre o Rio madeira, distante cerca de 270 quilômetros de Rio Branco.