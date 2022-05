Vídeo: Virgínia oferece R$ 100 mil para sua prima pular de uma varanda

O nome de Virgínia Fonseca voltou a ser um dos assuntos mais comentados da internet após fazer uma proposta indigesta para sua prima. Enquanto as duas estavam visitando a futura casa da influencer, que ainda está em construção, a mulher de Zé Felipe admirou uma varanda do imóvel e se dirigiu à sua familiar.

“Manuele, te dou R$ 100 mil reais se você fizer isso. Para pular daqui de cima, no ‘negócio’ de areia”, pontuou a influenciadora. Na sequência, Margareth Fonseca, mãe de Virgínia, aparece na imagem e recebe a mesma oferta. “Olha que eu dou, em?”

“Mas tem que vir preparada”, analisou a matriarca. “Tem que vir preparada não”, rebateu Virgínia. Na sequência, Manuela parece tentada a fazer e passa a arquitetar um plano, olhando em volta. “Será que eu morro? (…) Mas como que passo por aqui?”, disse, apontando para o parapeito.

Entretanto, as duas não encararam a brincadeira de Virgínia. Logo depois, as três voltam para dentro da casa em construção e Margareth ainda avisa. “Vai aparecer muita gente para pular”. O momento, então, é cortado e mostra as três em outro ambiente.

Confira o vídeo do momento (o diálogo acontece em 7:38).