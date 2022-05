Viih Tube resgata vídeo de Rodrigo Mussi em meio à recuperação; veja

Logo na sequência, Viih Tube explicou a postagem anterior e fez um elogio a Rodrigo. “Esses Stories que eu acabei de postar não são de agora, são antigos… para vocês verem como ele se recupera rápido. Hoje ele já ganhou mais peso do que nesses Stories. Ele realmente está tendo uma recuperação muito rápida desde o momento do acidente. Ele é muito forte, tem uma força assim… não teve um dia em que ele não progrediu!”, comemorou.

“Você é um milagre”

Já em seu feed, Viih Tube publicou uma homenagem a Rodrigo Mussi. Hoje faz 2 meses do seu acidente. Como você é forte Ro. Sua sede por viver, sua força que não sei de onde vinha pra lutar! Às vezes era você que me ajudava, mais do que eu ajudava você, de tanto que me acalmava com suas palavras e lições da vida. Me ensinava e me distraia”, começou a youtuber.

“Obrigada por hoje fazer parte da minha família, tanto você como seus irmãos, nós sabemos o que isso significa pra gente. Obrigada por confiar em mim. Hoje, posso dizer que sei como é ter um irmão mais velho! Agora é focar na recuperação. Sim, você é um milagre, Rodrigo Mussi”, completou Viih.