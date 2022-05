‘Você é a melhor do mundo’: o encontro de Luva de Pedreiro com Camila Cabello

Desde que começou a fazer vídeos na internet, a vida de Iran Santana Alves, o Luva de Pedreiro, mudou da água para o vinho. Vascaíno, o influenciador conheceu São Januário e os maiores ídolos, com Neymar.

Nesta quinta-feira, em ação com patrocinadores em Paris, onde assistirá a final da Champions League, Iran teve a oportunidade de conhecer a cantora internacional Camila Cabello, que ficou famosa após participação no programa The X Factor, que resultou no grupo Fifth Harmony.

Em dialogo divertido, publicado no Twitter do influenciador, Camila entrou no clima brasileiro, arriscou um português e chegou a repetir o famoso bordão “receba”. A cantora ainda se disse orgulhosa de Iran, que, por sua vez, foi só sorrisos no encontro.

Admirado, Luva de Pedreiro disparou para Camila Cabello.

— Você é a melhor do mundo. Receba.

No próximo sábado, Real Madrid e Liverpool se enfrentam em Paris, às 16h (horário de Brasília), pela final da Champions League.