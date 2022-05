Web resgata vídeo onde Zé Neto admite prática de zoofilia; assista

Nas últimas semanas, o nome do cantor Zé Neto, dupla sertaneja de Cristiano, tomou conta da internet por conta de um vídeo onde ele alfineta a cantora Anitta, além de criticar a Lei Rouanet, durante um show em Sorriso (MT). Nesta terça-feira (17/5), internautas resgataram uma entrevista onde o artista fala sobre a prática de zoofilia.

A entrevista em questão foi ao ar em outubro de 2020, ao canal Fidelis Falante, no YouTube. Na ocasião, Zé Neto afirma que teve relações sexuais com uma égua. Fidelis e o marido de Natália Toscana fazem piada sobre o tema.

Em certo momento da conversa, Fidelis diz: “Zé, teve uma época que você comia uma égua, né?”. O cantor nega a informação, mas logo em seguida admite que praticava o ato sem saber que se tratava de zoofilia — nome que se dá ao ato sexual com animais.

“Hoje você fala ‘ah, zoofilia’, mas como você explica para uma criança de quatro anos o que é zoofilia? Tenho foto dela até hoje na minha carteira, ela se chamava Menina. Era o que a gente tinha na roça. Comecei a ter ciúme dos coleguinhas com ela”, afirma o cantor.

Na web, internautas recuperaram o trecho do vídeo em que Zé Neto fala sobre a prática do ato, considerado ilegal. “Chocada com a naturalidade que o zé neto fala sobre ter praticado zoofilia”, disse uma internauta. “Recebem dinheiro de prefeituras e praticam zoofilia, enfim esses são os moralistas e conservadores dos bons costumes, todos iguais!”, completou outro.

“Boa noite! É pro TCC do meu amigo…estuprar égua é normal ? Não é zoofilia? E se apresentar em cidades com recursos públicos também é normal?”, disparou outro. “Zé Neto e Cristiano falam com a maior naturalidade que cresceram praticando zoofilia, como vocês podem normalizar isso? O que é uma tatuagem no c* comparado a isso”, comentou mais uma, citando a tatuagem íntima de Anitta.

