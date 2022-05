Web se preocupa com saúde de Samantha Schmütz após pedido de desculpas

A atriz disse que sua fala “foi carregada de ódio, mágoa e falta de empatia”. Sobre o período de silêncio desde que a confusão começou, explicou que precisou de um tempo para refletir sobre seus atos.

“Galera eu tô passando aqui, gostaria de ter vindo antes, mas eu precisei refletir, digerir, chorar, entender que realmente o meu comentário foi super infeliz. Foi carregado de ódio, de mágoa, de falta de empatia com uma pessoa que só faz o bem pro Brasil, na verdade”, disse ela.

Na web, internautas repercutiram o pedido de desculpas. “Adoro a Samantha ainda bem que ela percebeu a burrice que fez e pediu desculpas”, comentou uma fã.

Também usuário preocupado com a saúde mental da atriz. “Samantha não tá bem. Quem conhece, precisa levar a um psicólogo/ psiquiatria. Tem mais coisa aí nesse balaio. Palavra de quem toma sua Bupopriona com Lítio”, escreveu o jornalista Diego Iwata Lima, do UOL Esportes.