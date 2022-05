William Bonner vai sair do JN? Globo se posiciona sobre demissão

William Bonner deixará o comando do Jornal Nacional em 2023? Nos últimos dias, os rumores sobre uma suposta demissão do âncora repercutiram nas redes sociais. No entanto, questionada pelo Notícias da TV, a Globo informou que este desligamento “não procede”.

A suposta saída de Bonner voltou a ser discutida pelo público desde quinta-feira (19), quando o colunista Alessandro Lo-Bianco afirmou no programa A Tarde é Sua (RedeTV!) que o âncora teria informado à direção da Globo que ficaria no Jornal Nacional até o fim do primeiro semestre de 2023.

Desta forma, Bonner cobriria as eleições presidenciais de 2022 e os primeiros meses do próximo governo. Segundo o parceiro de Sonia Abrão, o jornalista já teria manifestado anteriormente interesse em deixar à bancada do Jornal Nacional.

Porém, ele teria sido convencido pela emissora a permanecer no programa e, em contrapartida, teria recebido um aumento no salário e benefícios como redução da jornada de trabalho e férias que chegariam a dois meses por ano. Questionada pela reportagem, a Globo disse que as informações divulgadas por Lo-Bianco não procedem.