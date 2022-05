Ximbinha tenta impedir turnê de Joelma com nome do Calypso. Entenda!

No último sábado (14/5), Manaus (AM) viveu uma noite mágica com a presença de Joelma em sua mais nova turnê: Isso é Calypso. Com uma mega produção, a apresentação contou com um ambiente lotado e um público animado, mas não sem antes passar por algumas dores de cabeça. A coluna LeoDias descobriu que Ximbinha, ex-marido e companheiro da cantora na banda Calypso, tenta impedir o prosseguimento da turnê.

Pessoas próximas afirmam que Ximbinha tenta impedir a turnê Isso é Calypso por meios legais, no entanto, ela prossegue com o mesmo nome. O guitarrista e Joelma formaram a banda Calypso entre 1999 e 2015, ano em que os dois entraram em um litigioso processo de divórcio que culminou com o fim da banda. Ximbinha alega que Joelma não poderia usar o nome da banda ou cantar as músicas, uma vez que os direitos pertenceriam a ele. No entanto, uma decisão judicial assegura que Joelma possui direitos iguais no uso e distribuição dos produtos do grupo. Na entrevista com este colunista que será publicada em breve, Joelma falou sobre a disputa e sobre diversos assuntos, como o não pagamento de pensões por parte de Ximbinha, propostas para posar nua e quando ficou doente com Covid-19 e quase teve de ser internada. Fique atento às redes da coluna LeoDias.