Zé Felipe se irrita com situação e dá bronca em segurança durante show; assista

“Segurança não é pra bater não cara***, vai tomar no c* velho… Vai se fud**, segurança não tem que bater porr* nenhuma não! Que [email protected] é essa aí, vai tomar no c*. Uma coisa que não existe velho… Eu já sou grilado com essas coisas, está tendo briga?”, iniciou o cantor.

“Chega e separa, pra que ficar batendo nesse cara***? Trabalha direito porr*, vai se fud***”, completou o marido de Virginia Fonseca. Apesar de ser apoiado por alguns internautas, outros não gostaram. “Zé Felipe arrogante destratando funcionários… aff”, disparou um internauta.

Zé Felipe é o melhor de todos veiiii,sem condições pra esse homem pic.twitter.com/t36Madoqex — Alice (@alicester_) May 9, 2022

Zé Felipe solta o verbo após ser acusado de fazer sucesso por causa de Virginia Fonseca

Nas redes sociais, o cantor falou sobre os julgamentos que recebeu por ser casado com a influenciadora. Internautas disseram que Zé se aproveitou de Virginia para fazer sucesso em cima da fama da esposa.

Sem ficar ofendido com a crítica, o jovem rebateu: “Sortudo é o homem que tem uma mulher como a Virginia. Ela me apoia em tudo, vai junto comigo, acredita, dança minha música todos os dias. Isso é benção”.

Zé e Virginia estão juntos desde junho de 2020. Pais de Maria Alice, de 9 meses, o casal espera um segundo filho, que ainda não teve sexo e nome anunciados.

Indireta?

Em outro momento, o filho de Leonardo mandou uma suposta indireta para Rezende, youtuber e ex-namorado de Virginia. Sem citar o nome do famoso, Zé disse que é mais rico que ele, enquanto realizava um show em Belo Horizonte, em Minas Gerais:

“Porque o mundo, ele não gira, ele capota meu amigo. Eu já vi muito homem nesse mundo falar assim: ‘Você nunca vai achar alguém melhor do que eu’. E hoje ela tá com um muito melhor do que ele. ‘Você nunca vai achar um mais rico do que eu’. E ela arrumou um 10 vezes mais rico do que ele”.

Em seguida, o sertanejo disparou: Não precisa xingar essa pessoa também não. Sabe aquele ‘vai tomar no c*’ aqui? [apontou pra cabeça]. Para não se indispor também”.

“Nunca desacredite, não faça nenhuma pessoa desacreditar dela mesma. Quando eu comecei a cantar a coisa que eu mais escutei na vida foi: ‘Tá aí porque é filho do Leonardo’. Mas ninguém sabia o que eu tinha no meu coração. O cara que mais apanhou fui eu, mas eu nunca desacreditei do meu sonho”, completou.