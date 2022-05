Zé Neto ‘se desculpa’ com Gusttavo Lima: ‘Quem tem que dar satisfação sou eu’

Na noite da última segunda (30), Gusttavo Lima fez uma live no Instagram para falar sobre as investigações que estão acontecendo acerca da contratação de seus shows por órgãos públicos, como prefeituras de pequenos municípios. O caso começou após Zé Neto, da dupla com Cristiano, enviar uma provocação para Anitta durante uma apresentação e dizer que não se beneficiava da Lei Rouanet.

“Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta, e o Brasil inteiro canta com a gente”, disse ele na ocasião.

Desde então, vieram à tona cachês de vários sertanejos, sobretudo Gusttavo Lima, contratados por cachês altos, muitas vezes sem processo licitatório.

Durante seu discurso na live, Gusttavo falou sobre os custos com transporte de avião e gastos com as apresentações. Mas o que chamou a atenção foi o desabafo de Zé Neto, que ‘invadiu’ a live do colega de profissão para falar sobre o momento.

“Cara, quem tem que dar satisfação sou eu. Irmão, estou atravessando uma fase ruim. Sou seu irmão, não precisa se explicar. Joga para mim, irmão. Não tem nada a ver com você”, escreveu o cantor. Logo em seguida, ele pediu de novo. “Não precisa se explicar”.

Na ocasião em que Zé Neto fez a provocação a Anitta, a cantora não se pronunciou nas redes, mas seu pai chegou a comentar uma publicação no Instagram afirmando que o problema do sertanejo com Anitta não era de agora.

“Estes enrustidos são um saco. A inveja é uma merd*. Este merd* sempre teve problema unilateral com ela. No festeja deu ataque de pelanca porque ela abriu um show que era de sertanejo. Mais tarde, em uma cidade do interior, colocou o ônibus deles trancando a saída da nossa produção e vans”, contou.

Após o início das investigações sobre os cachês, Anitta deixou uma provocação em seu perfil no Twitter. “E eu pensando que estava só fazendo uma tatuagem no tororó”, ironizou ela no último sábado (28).

Na live, Gusttavo afirmou que nunca se beneficiou do dinheiro público. “Eu nunca me beneficiei ‘sobre’ dinheiro público. Eu não compactuo com dinheiro público, sou um cara que tenho meus impostos em dia (…). Sobre shows de prefeitura, acho que todos os artistas fazem ou já fizeram show de prefeitura e isso, na minha forma de pensar, é sobre valorizar a nossa arte”, disse.

“Se eu custo 1, não é pela prefeitura que vai me pagar meio. Todos nós temos contas para pagar, seja para prefeitura ou para shows privados. Eu sou um cara que faço pouquíssimos shows de prefeitura e, quando a gente às vezes faz algum, a gente é massacrado como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão que tivesse roubando dinheiro público. E não é assim, gente. Eu sou um trabalhador normal”, disse.

Confira a live: