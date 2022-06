“A coisa que menos gosto de fazer é cantar”, desabafa Rodriguinho

O cantor e compositor Rodriguinho participou do podcast Bulldog Show e desabafou sobre as críticas relacionadas a sua voz. Reconhecido nacionalmente pela trajetória no pagode, o cantor chegou a virar meme nas redes sociais após desafinar em uma live.

“Dentro da minha carreira eu exerço quase todas as funções que um artista pode exercer, produzo meu disco, componho minha música, canto, dirijo tudo o que está acontecendo, e a coisa que menos gosto de fazer é cantar. Sempre foi o que menos investi dentro de tudo o que eu faço e teve uma época que eu fiquei malzaço, não era nem fisiológico, era mental mesmo”, disse. O artista afirmou também que cantou a vida inteira e que não sentia necessidade de provar nada a ninguém. Entretanto, em determinado momento, se sentiu afetado comercialmente, recebendo reclamações dos contratantes, e, com isso, viu que tinha que se cuidar para continuar seus projetos. “A voz voltou, consegui gravar as coisas, consegui fazer de novo, mas eu cuidei, tive que cuidar. Recebi muitos elogios e muitas críticas também, o que é normal. Sendo bom ou ruim, teremos elogios e críticas”, explicou.