Abel Braga anuncia aposentadoria definitiva da função de treinador

Em entrevista ao Globo Esporte, que vai ao ar neste sábado (2/7), Abel Braga confirmou sua aposentadoria como treinador. Porém, afirmou que não se vê longe do futebol e pensa em seguir carreira como coordenador técnico.

“Não quero ser executivo, não quero ser diretor técnico, quero ser coordenador técnico. Não quero fazer negociações, por exemplo. Há uma diferença muito grande entre as funções. Eu posso colocar em prática tudo que aprendi. Quero dar respaldo para o técnico, para a comissão técnica e para os jogadores. Se o comportamento de um jogador não está condizente com aquilo que se espera dele, para quê o treinador vai lá se desgastar? Sou eu. Eu vivenciei isso um pouco com o Paulo Autuori no próprio Fluminense. Estava uma situação financeira muito crítica e vinham todo dia em mim. “Professor, não saiu o salário”… “Professor, não pagaram o bicho”… O Paulo chegou e não escutei mais nada daquilo. Fiquei leve. É exatamente aquilo. Eu sei o peso que tiraram de mim. Também sei o peso que posso tirar dos ombros de muitos treinadores. Vamos ver, a vida vai seguir.” Disse o ex-treinador.

Segundo Abelão, a ideia era se aposentar junto com o atacante Fred no aniversário do Fluminense, mas não aguentou por alegar que estava muito “pesado” e por não aguentar o número de viagens. “Todo mundo reclama do número de jogos, que é muito grande. Não só o corpo, o mental também. Mas eu não estava aguentando mais esse número de viagens.”

Seu último trabalho foi com o Fluminense nesta temporada, onde Abel comandou o Tricolor em 25 partidas, sendo 16 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Além disso, foi campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca.

Além de ser considerado ídolo no time do Rio de Janeiro, Abem Braga também tem o carinho do torcedor do Internacional. Pelo clube Colorado, o ex-treinador conquistou a Libertadores da América e o Mundial de Clubes, sob o Barcelona, em 2006.