Acreana Laryssa Carvalho abre álbum de fotos de seu casamento com Fábio Marques

Viva os noivos!

Em Manaus, a advogada acreana Laryssa Rocha, filha do ex-deputado Manoel Machado, se casou neste fim de semana com o também advogado manauara Fábio Marques, em uma linda cerimônia religiosa na Capela Nossa Senhora da Amazônia.

***Já a festa de recepção foi realizada na Marina Rio Bello, e contou com a presença da família acreana e amazonense, e também com importantes figuras políticas e empresários da cidade.

Carnavale 2022

A Prefeita Fernanda Hassem reuniu a imprensa e Digitais Influencers do Alto Acre para anunciar a programação de aniversário de 112 anos de Brasiléia e as atrações do Carnavale 2022.

Acompanhada de autoridades da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e autoridades de trânsito, a Prefeita anunciou uma série de atividades que incluem: Inauguração de ruas, hasteamento dos pavilhões, desfile cívico, corrida de ciclismo, Inauguração da biblioteca, que estão incluídas na programação alusiva ao aniversário da cidade.

O melhor fora de época do Acre também vem recheado de atrações. Esse ano a folia começa às 20:00 horas, com data para os dias 1, 2 e 3 de julho.

Como atrações locais a prefeita anunciou a participação de DJ’s, bandas, Álamo Kario, Sandra Melo, Luan Lima, Arregaça-aê, Ferdinei Rios, Banda Perfil, dentre outras.

Esse ano serão três shows nacionais vindos direto da Bahia: Babado Novo, Ara Ketu e Margareth Menezes.

Outra novidade é o Bloco Rolinhas do Coronel Fora de Época, que abrilhantará a festa no domingo, dia 3 de julho.

Assista a mensagem da prefeita:

Parabéns, Mariane!

A bela Mariane Lavocat, que completou mais um ano de vida na última terça-feira (7) , a data foi comemorada entre amigos mais próximos com um jantar assinada pela chef Sueli. Noite agradabilíssima. Veja as fotos.

Na fazenda

Fim de semana animada na fazenda Jaguaribe, a 50km de Rio Branco, próximo à Vila Campinas, de propriedade do pecuarista Dito Saturnino. Foi lá que ele recebeu um grupo de amigos para dias relaxantes, desconexão e contato com a natureza. A turma retornou para a capital com as baterias recarregadas.

Projeto Travessia

De parabéns o promotor de Justiça Thalles Ferreira pelo excelente projeto Travessia: por uma vida sem violência que desenvolve nos municípios de Santa Rosa e Sena Madureira. O projeto busca ultrapassar o paradigma punitivista e alcançar o paradigma preventivo de no que toca à violência contra crianças e adolescentes. Para executar o projeto o promotor faz visitas, panfletagem, controle difuso dos inquéritos policiais, promove capacitação de professores e dialoga com a sociedade. Aplausos!

Rol Taxativo

O debate sobre a cobertura de procedimentos pelos planos de saúde ainda não chegou ao fim. Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) apresentou o PL 1560/22, que torna exemplificativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.

***Na prática, o STJ decidiu que os convênios não são obrigados a cobrir tratamentos fora do rol da ANS. A decisão afeta diretamente autistas, pessoas com deficiências graves, doenças raras, dentre outras.

*** O objetivo do seu projeto é garantir tratamento a todas as pessoas que pagam plano de saúde e tenha atestado e receituário médico, independente da lista de procedimentos da ANS. (Por Bruna Melo).

Afluentes Acreanas

A peça “Afluentes Acreanas” que conta a história do Acre desde às origens do território acreano até os dias atuais entra em cartaz no dia 15 de junho, às 19h30, na Usina de Arte João Donato. Nos dias 17, 18 e 19 a partir das 18:30 teremos uma feira com vários produtos amazônicos ao som de Heloy de Castro no sábado, antes da apresentação da peça.

Os atores Lonara Teixeira, Iandra Moraes e Hysnaip Moura transformam, por 50 minutos, o palco do teatro em uma viagem pelo Rio Acre navegando pelos povos da floresta, a chegada do seringueiro, a Revolução Acreana, Chico Mendes, a culinária e os principais pontos da luta do Acre para se tornar um estado brasileiro.

A peça é ganhadora o Prêmio de Literatura na categoria Dramaturgia pela FGB e do Prêmio Nacional Arcanjo de Cultura, em São Paulo. Adquira seu ingresso através do link: https://wa.me/message/RYAQDDSLXKKQF1 ou pelo telefone: 68 99229-8226. Inteira: 20 Meia: 10. Foto Mag Araújo.

*** Na doações de 1 kg de ração para o abrigo da Isabela Macowski de doguinhos paga meia!!

Arraial no Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping, em parceria com a Fundação Garibaldi Brasil, recebe nos dias 10, 11 e 12 de junho a primeira etapa do Circuito Junino de 2022. Nessa primeira fase serão escolhidos o Rei Caipira, a Rainha Caipira e a Rainha da Diversidade.

**Além das tradicionais apresentações das quadrilhas, na Praça de Alimentação do shopping haverá apresentações de cantores locais, são eles: Trio Furacão, no primeiro dia de evento, Diego e Gabriel, no segundo, e Sandra Melo, no último dia. A segunda etapa e a etapa final do circuito ocorrem na Praça da Revolução e Quadrilhódromo, respectivamente.

Rainha do Rodeio

Já estão abertas as inscrições, virtualmente, para a escolha da Rainha do Rodeio 2022 no Instagram @rainhadorodeioexpoacre e se estende até o dia 11 de julho. A partir do dia 13 de junho as inscrições ocorreram presencialmente na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo – SEET, na Rua Rui Barbosa, nº 450, Centro, antigo Hotel Pinheiro.

*** Para participar, é necessário ter entre 18 e 32 anos e ser residente há mais de um ano em Rio Branco. As candidatas deverão apresentar RG e carteira de vacinação com as 3 doses da vacina contra a covid-19, e comprovante de endereço.

*** A pré-seletiva acontecerá no dia 16 de julho, durante a Festa do Peão de Boiadeiro, no Espaço Gran Reserva, com a presença de jurados, imprensa, fazendeiros e convidados. Os cantores Nayara Vilela e Gil farão os shows da noite.

*** A escolha da “Rainha do Rodeio” irá acontecer no dia 23 de julho, em frente ao Palácio Rio Branco, e será uma festa grandiosa e popular, com corpo de jurados e toda a torcida que as candidatas finalistas têm direito.

*** No comando do evento os colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, com o apoio da Associação dos Colunistas do Acre (Acos).