Acreano Weverton foi o grande destaque no jogo entre Brasil e Coreia do Sul

O goleiro do Palmeiras e titular no jogo amistoso entre a Seleção Brasileira e Coreia do Sul, ocorrido na manhã desta quinta-feira (2), o acreano Weverton foi destaque na partida, sofrendo apenas um gol. A seleção brasileira balançou a rede do adversário sul-coreano 5 vezes, contra 1 gol da Coreia do Sul, chegando ao resultado 5×1.

Em um sistema de notas para os jogadores da partida feito pelo jornalista e repórter do Globo Esporte, Bruno Cassucci, o goleiro Weverton recebeu uma das melhores notas, dentre os jogadores, com nota 7. “Fez algumas boas defesas, como em chutes de fora da área aos 11 minutos do primeiro tempo e aos 36 do segundo. Não teve culpa no lance do gol da Coreia do Sul na goleada por 5 a 1 da Seleção em amistoso. Nota: 7”, escreve o repórter.

No ESPN, um artigo com análise da partida, o autor elogia o goleiro Weverton, ao escrever que “do lado brasileiro, Weverton fez grandes defesas e mostrou segurança”.

Weverton publicou em suas redes sociais um versículo da Bíblia para comemorar a vitória da partida e foi parabenizado por amigos e fãs nos comentários.

O perfil oficial do Palmeiras no Twitter também parabenizou o goleiro. Confira: