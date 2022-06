Agnosia: entenda a origem da cegueira facial de Brad Pitt

O ator norte-americano Brad Pitt declarou que acredita ter prosopagnosia. A condição de saúde é um tipo de agnosia, uma falha no cérebro na capacidade de reconhecer estímulos externos, tais como sons, formas, objetos, pessoas e rostos.

O neurologista Wanderley Cerqueira de Lima, do Hospital Albert Einstein explica que o nome da condição deriva da palavra “gnosia”, que significa reconhecimento não verbal.

“Reconhecemos objetos, pessoas e sons em ambientes sensoriais muito complexos sem precisar da definição verbal desses itens. Podemos navegar pelo nosso mundo de forma segura e eficaz sem usar linguagem, como fazemos quando voltamos do trabalho para casa ou nos movemos pelos corredores do local de trabalho”, explica o especialista.

Existem diferentes tipos e graus de agnosia. O diagnóstico deve ser confirmado via exames de imagem como ressonância magnética para verificar se há lesões no cérebro. O tratamento do problema depende da causa que levou a essa manifestação.

Conheça os tipos de agnosia no Saúde em Dia.