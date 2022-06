Aline Campos ostenta flexibilidade chocante em cliques após trilha no Rio

A influenciadora Aline Campos impressionou os seguidores ao exibir toda a sua flexibilidade. A artista surgiu posando no alto de um morro e aproveitando da melhor forma uma bela vista do Rio de Janeiro.

Depois de fazer uma caminhada cheia de aventura, a famosa fez alguns cliques em meio à paisagem para registrar o momento. Fazendo várias poses de ioga, ela ainda resolveu fazer alguns exercícios.

“Parece pintura essa paisagem🦋💜”, disse ela na legenda do vídeo, que encantou os seguidores e rendeu mais de 20 mil curtidas.

Entre os comentários, os admiradores da carioca deixaram várias mensagens elogiando seu conteúdo. “A vista é linda! Mas a labirintite grita! 😂”, brincou uma internauta. “E esse cabelo maravilhoso com esse coque? ✨”, disse uma fã, que tem amado acompanhar a transição capilar da musa. “Inspiração em tudo! 😍”, disse outra encantada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos 🌼🌸 (@soualinecampos)

Boatos de affair com DJ famoso

Nos últimos dias Aline Campos tem se tornado destaque na mídia por conta de sua aproximação do modelo Jesus Luz, que acabou de terminar o romance com Carol Ramiro. Os dois têm sido alvo de boatos envolvendo um possível affair entre eles.

Depois de ter seu nome envolvido em várias fofocas, a famosa resolveu se pronunciar e negou que fosse amiga de Carol. Ela afirmou que as duas passaram a conviver juntas por conta de sua grande amizade com Jesus.

“Eu sempre fui amiga do Jesus, tenho uma conexão com ele de muitos anos. A Carol sabe disso… E sempre foi de muito respeito, sempre olhei ele como amigo mesmo. E a Carol por ser esposa dele, eu acabava convivendo em algumas situações. Nunca fui amiga da Carol. Sei que tudo na vida volta, então estou com a minha consciência muito tranquila, porque eu juro para vocês, eu nunca me relacionei com o Jesus enquanto ele estava casado. Foi uma coisa que aconteceu, foi inevitável”, falou.

A ex-Bailarina do Faustão ainda continuou afirmando que não tem se importando muito com as críticas de internautas sobre sua vida pessoal e tem dado oportunidade para seu coração.

“Eu estou ouvindo o meu coração e é isso que está acontecendo desde o início. Jesus é um cara f*da, um cara incrível, muito inteligente, muito consciente. Respirem, pensem um pouquinho, não queiram sair atacando as pessoas sem saberem o que aconteceu”, apontou.