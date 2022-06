Ana Maria Braga é a apresentadora mais bem paga da Globo: saiba quanto

A apresentadora é a mais bem paga da emissora em sua função, com um vencimento que alcança os R$ 2 milhões, com merchandising já inclusos. O valor é R$ 200 mil a mais do que Namaria ganhava antes de assinar um novo documento com a emissora. As informações são do Observatório da TV.

Vale lembrar que o Mais Você terá um novo horário a partir do dia 4 de julho. O Encontro, que terá Patrícia Poeta no comando, ocupará o local do programa de Ana Maria Braga na grade da Rede Globo.