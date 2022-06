Andressa Urach, após implorar pix ao público, compra carro 0 km para o marido

Andressa Urach deu um carro para o marido, Thiago Soares. Nesta quinta-feira (9), a apresentadora, que mudou de vida após infecção que quase a matou, publicou no Instagram uma foto ao lado do automóvel, ainda na concessionária. O modelo é um Chevrolet Tracker 2022 avaliado em R$ 110 mil.

“Presente do Dia dos Namorados, um carro zerinho”, escreveu Andressa. Em um vídeo no YouTube, o casal contou que deu o carro que já tinha como parte do pagamento do automóvel novo. A influenciadora explicou ainda que eles optaram por um veículo maior para a família e que já pagou todo o valor.

“Para ver como Deus é bom. Estávamos com um dinheiro a receber, não recebemos, e caso tivéssemos recebido teríamos comprado o carro pequeno. Meu marido deu uma pesquisada e viu um carro grande e que suprisse nossas necessidades”, relatou.

Andressa e Thiago se casaram em dezembro de 2020 e são pais de Leon, que nasceu em fevereiro. A famosa ainda é mãe ainda de Arthur, de 16 anos, fruto de um relacionamento anterior.

ANDRESSA URACH PEDIU DINHEIRO NA INTERNET NO INÍCIO DO ANO

Em janeiro deste ano, Andressa Urach foi às redes sociais para reclamar de falta de dinheiro. Na época ainda grávida, a modelo contou que quem arcava com todos os custos e despesas da cara era o marido e que a situação financeira estava complicada.

“Quem puder e quiser me ajudar a pagar a fatura do meu cartão esse mês”, falou Urach, completando com a chave pix para transferências bancárias.

Andressa comentou que não gostava de pedir ajuda do filho de mais velho. “Eu não peço nada para ele. Eu faço as coisas para ele, eu faço as coisas para o meu marido. Eu não gosto de ficar pedindo. E por eu não pedir, é uma das brigas que meu marido tem comigo”, finalizou.