Anitta recebe Juliette, GKay e mais famosos em sua tradicional festa junina

Mumuzinho e Gessica Kayane, a GKay, foram alguns dos primeiros convidados a chegar na festa. Nos Stories, Anitta mostrou que ela e a influenciadora combinaram looks, apenas mudando a cor, com minissaia, camisa cropped com franjas brilhantes e chapéu, tudo em xadrez verde e rosa.

“Rosa e rosinha da nova geração”, brincaram ao gravar vídeos juntas na festa, combinando até os brincos brilhantes com suas iniciais.

Com direito a touro mecânico, que fez a festa de muitos convidados, inclusive de Juliette, campeã do BBB21, e GKay, os registros da festa foram divulgados na web (assista aos vídeos clicando abaixo).

GKay, Juliette e Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

Juliette e Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

Juliette (Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta faz festa junina (Foto: Reprodução/Instagram)

Lexa na festa junina de Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

GKay e Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

GKay e Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

GKay e Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

GKay e Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

GKay e Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

GKay e Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

GKay e Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)