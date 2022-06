Anitta sobre estátua no Museu Tussauds: “História para o meu país”

Anitta segue recheando o seu currículos com inúmeras conquistas pessoais. Nesta quinta-feira (2/6), a Poderosa esteve no Museu Tussauds e conheceu a sua estátua de cera, que também foi inaugurada no dia de hoje. O perfil oficial do local publicou a reação da cantora em seu Instagram oficial.

“Doei meu figurino de Girl From Rio para vestir a estátua, porque queria que ela representasse o lugar de onde vim”, revelou Anitta, fazendo referência ao seu single, lançado em abril de 2021. Confira a imagem.