Aniversário do Acre: Governo realiza substituição da bandeira acreana; VÍDEO E FOTOS

Em comemoração ao aniversário de 60 anos de emancipação política do Acre, o Governo do Estado realizou a cerimônia tradicional da substituição da bandeira acreana, com a presença do governador Gladson Cameli, policiais militares e alunos dos Colégios Militares, além da banda da Polícia Militar, programado para às 16h desta quarta-feira (15).

Após a solenidade, às 17h30, a Fundação Elias Mansour faz a abertura da exposição de obras do artista plástico Jorge Rivasplata sobre a Revolução Acreana. A partir das 18h, no calçadão da Gameleira, a Feira da Economia Solidária inicia suas atividades com a oferta de produtos variados, artesanato e comidas típicas regionais à população.

O representante de vendas de Rondônia Gilmar Santos, hospedado na região da Gameleira não sabia do que se tratava a cerimônia, mas optou por acompanhar a chegada das autoridades e populares. “Eu não conhecia, não sabia do que se tratava mas achei muito bacana. Eu estive aqui há dois meses e estavam ensaiando para as festas juninas. O acreano é um povo bem festeiro”, diz.

Alunos do colégio Dom Pedro II também estão presentes para assistir à cerimônia e comentam a importância da celebração. “É muito importante para comemorar mais esse ano de emancipação política do Estado e somos acreanos, é interessante estar aqui”, diz um deles.

