“Há muito o que melhorar, eu reconheço”, diz Gladson na comemoração dos 60 anos do Acre

Durante o evento de comemoração dos 60 anos de emancipação histórica e política do Acre, realiza nesta quarta-feira (15), no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli falou sobre as conquistas de sua gestão e defendeu que “há muito o que melhorar no Estado”.

Na ocasião, ele saudou os acreanos e disse que se sente honrado em governar o Acre.

“Parabenizo todos os acreanos dessa terra, aqueles que nasceram aqui e os que passaram a ser acreanos pelo coração. Essa terra é muito linda e cheia de gente batalhadora e forte”, destacou.

Sobre a questão do aumento de casos de síndromes respiratórias no Estado, o gvoernador disse que fará o que for possível para controlar a situação. 10 crianças já morreram em decorrência do quadro clínico, nos últimos dias.

“Avançamos muito e reconheço que temos muitos problemas a enfrentar. A luta não para por aqui. Há muito o que melhorar nesse Estado. Sobre essa questão da síndrome respiratória, faremos o que for possível. Me solidalizo com as perdas e sei que não existem palavras que consigam abarcar essa dor desses pais nesse momento. Eu me responsabilizo por isso e deixo claro que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance”, continuou.

Recepcionado pela banda da Polícia Militar, autoridades e alunos da escolas públicas que marcharam no evento, o chefe do executivo chegou ao evento de mãos dadas com o filho, o pequeno Guilherme Cameli.

Após a solenidade, às 17h30, a Fundação Elias Mansour faz a abertura da exposição de obras do artista plástico Jorge Rivasplata sobre a Revolução Acreana. A partir das 18h, no calçadão da Gameleira, a Feira da Economia Solidária inicia suas atividades com a oferta de produtos variados, artesanato e comidas típicas regionais à população.