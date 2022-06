Aos 42 anos, Deborah Secco posa de biquíni mínimo e ostenta corpão definido

“Por aqui as minhas miniférias começaram. Eu sou toda dela”, escreveu a global na legenda da publicação, deixando ainda símbolos de árvores e sol, para fazer alusão ao dia de praia.

Nos comentários, os seguidores não pouparam palavras e enalteceram a beleza da artista, deixando uma enxurrada de elogios: “Maravilhosa”, “Linda demais”, “Sou apaixonada”, “Perfeitas”, escreveram alguns deles.

Veja:

SOLTOU O VERBO

A atriz Deborah Secco resolveu se pronunciar e rebater as críticas que recebeu após assumir ter se envolvido com homens casados no passado.

Em uma entrevista ao Splash UOL, a esposa de Hugo Moura definiu os haters como “hipócritas e cruéis” por criticarem sua experiência de vida.

“O povo não sabe ouvir verdades, né? A gente vive numa sociedade hipócrita, que não lida bem com os próprios defeitos. É uma sociedade em que fazemos muito pela opinião do outro. […] Poderia ficar quieta, fazendo autoanálise em casa e com os meus. Mas vivemos em uma sociedade cruel, que cobra a perfeição, e nós não temos“, começou ela.