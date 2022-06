Aparência do pé de Neymar Jr. causa polêmica na web: “Não dá”

ue Neymar Jr. é um ótimo jogador de futebol, isso todo mundo já sabe. Mas parece que os pés do boleiro não fazem tanto sucesso quanto o seu dom com a bola. O atleta foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quarta-feira (1º/6) por conta da aparência de seus pezinhos angelicais.

O atleta sofreu uma lesão e resolveu publicar um link do pé em seu perfil no Instagram. Ele, então, questionou se o membro é bonito, o que alvoroçou os fãs do jogador.

No Twitter, internautas logo trataram de comentar sobre o pé do menino Ney, e afirmaram: “Não dá para ser bonito por inteiro.”

“Único defeito do Neymar é o pé”, comentou outro. Já uma terceira ressaltou: “O pé do Neymar é feio demais”.

A lesão de Neymar aconteceu durante um treino da Seleção Brasileira para o amistoso. Ele recebeu um pisão quando enfrentava os jogadores Danilo e Léo Ortiz pela posse de bola.