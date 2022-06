Após caso de exposição de Klara Castanho, Gabi Brandt revela que teve dados vazados duas vezes por hospital

Gabi Brandt aproveitou a repercussão do caso de exposição da Klara Castanho para relatar que já teve seus dados vazados duas vezes por um hospital no Rio de Janeiro. A influeciadora disse em seu Instagram que na primeira vez, fez uma biópsia no final de 2020. Na outra, em abril de 2021, ela foi hospitalizada para tratar uma infecção nos rins.

“Esse negócio de hospital vazar coisa de paciente. Vocês têm ideia de quanto é absurdo? Vou contar uma história minha para vocês”, começou Gabi. Ela explicou que a família possui histórico de câncer de útero e fez exames para investigar se estava com a doença.