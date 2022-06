Após perseguição, Thais Carla ganha processo contra Danilo Gentili

Perseguição

Thais relatou no processo uma espécie de perseguição do comediante há pelo menos três anos, dano reconhecido pelo magistrado. “A liberdade de expressão não pode se tornar subterfúgio e ensejar por consequência em agressões e insultos direcionados a outra pessoa de maneira deliberada e constante”, diz outro trecho da decisão que o iG teve acesso com exclusividade.

Em 2019, Danillo Gentilli recortou uma notícia em que a dançarina, que soma cerca de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, reclama do tamanho da poltrona de um avião e escreveu: “Eu nunca vi essas pessoas reclamarem que a cadeira do McDonalds é pequena”. Em outra postagem, o comunicador ironizou a “boa forma” atribuída à modelo plus size escrita em uma reportagem sobre ela.

No processo, feito pelos advogados Janaína Abreu e Ives Bittencourt, da Abreu e Bittencourt Advocacia e Consultoria Jurídica, a influenciadora acusou o apresentador de gordofobia, danos morais e uso indevido das imagens nas postagens. Também mostrou diversos ataques e comentários de ódio de internautas gerados após as publicações de Danilo.

Comentários ofensivos

Em 9 de março, a Justiça da Bahia já tinha obrigado Gentilli a deletar as publicações contra Thais Carla. O juiz afirmou que os posts de Gentili eram gordofóbicos e ridicularizavam a bailarina. Na decisão, ele ressaltou que as frases preconceituosas podiam encorajar outras pessoas a publicarem comentários ofensivos contra a dançarina.

“De forma desumana, cruel, perseguidora e insensível, utilizando de maneira irresponsável o debate sobre a liberdade do humor e de maneira falaciosa o direito à expressar-se livremente, o Réu expõe e ridiculariza a Autora em seu trabalho, incitando ódio, perseguições virtuais e discursos discriminatórios que, na medida em que atingem diretamente a pessoa exposta, causa uma série de danos morais, psicológicos e existenciais”, diz trecho da liminar.