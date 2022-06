Após rumores, Fernando e Maiara comemoram Dia dos Namorados “atrasado”

Alguns fãs notaram que Fernando Zor e Maiara não estiveram juntos neste último domingo (12/6) e passaram a levantar a hipótese de um possível término. No entanto, fontes contaram a coluna LeoDias que tudo não passou apenas de um desencontro causado pelos compromissos profissionais do casal com suas respectivas duplas. Com shows marcados em cidades diferentes, os dois não conseguiram se encontrar.

Enquanto Fernando acompanhava sua dupla, Sorocaba em um show em São Paulo, Maiara & Maraisa animaram a feira dos caminhoneiros de Itabaiana, no Sergipe. A distância acabou gerando um "atraso" na celebração, que de acordo com fontes da coluna, não será esquecida.