Após viralizar com rosto inchado, Joelma é internada em hospital. Saiba detalhes do estado de saúde!

O rosto inchado de Joelma tem gerado preocupação nos fãs da cantora desde o show realizado pela artista no sábado (28), no Pará. Fotos e vídeos da cantora logo viralizaram nas redes sociais, até que a equipe de Joelma se pronunciou explicando que se tratava de uma sequela da covid-19. Na terça-feira (07), a artista foi internada para tratar o inchaço.

Já no sábado (04), Joelma brincou com a aparência durante um show no Rio de Janeiro. “Com ou sem sequela, eu vou fazer essa turnê. Obrigada pelas orações de todos os meus fã-clubes! Obrigada, meus amores”, declarou ela.

Segundo a assessoria da cantora, Joelma se internou no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, e está realizando exames para fazer o acompanhamento do tratamento pós-covid. Segundo o colunista Leo Dias, do “Metrópoles”, Joelma sofre de Anasarca, um inchaço que pode ser chamado de edema, causado por acúmulo de líquido na região do rosto.

JOELMA SE PRONUNCIA APÓS INTERNAÇÃO

Nas redes sociais, Joelma publicou uma foto nesta quarta-feira (08). Nela, a cantora aparece editando seu DVD da atual turnê.

“Fazendo exames de rotina enquanto edito o DVD a todo vapor! Energias recarregadas pros shows do fim de semana!”, escreveu a artista.

JOELMA TEVE COVID-19 QUATRO VEZES

Em janeiro de 2022, Joelma foi diagnosticada com Covid pela segunda vez. Em julho de 2020, ela contraiu a doença e três meses depois, ao “Fantástico”, disse que ainda sofria com algumas sequelas. Em entrevista para o programa “Encontro” no fim de 2020, a paraense afirmou que vivia em uma espécie de “efeito sanfona do inchaço”. Ao todo, Joelma pegou covid quatro vezes e rejeitou ser internada em uma delas.

“Estou cuidando até agora. Depois de cinco meses, estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos”, relatou.

Segundo Joelma, seu corpo se modificou por causa do coronavírus. “Quando peguei Covid, fiquei maior que uma grávida de nove meses. Afetou minha mente, minha visão. Fora o pulmão, intestino e estômago. O cabelo caiu muito, muito. Senti muita coisa. Falo com a minha banda e com a minha família: ‘ninguém vai pegar porque eu peguei por todos'”, comentou.