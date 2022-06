Armando Babaioff troca carinhos com o namorado em fotos raras

Armando Babaioff comemorou o Dia dos Namorados no maior chamego com Victor Novaes, que também completou 38 anos na data. Em cliques publicados nas redes sociais, o casal apareceu se divertindo juntos e trocando carinhos, com uma cachoeira como cenário. “Aqui é tudo ao mesmo tempo”, escreveu Babaioff na legenda da publicação.

Em resposta, fãs e amigos do casal deixaram comentários carinhosos. “Seus lindos”, disse um. “Amo os dois”, brincou outro. “Viva o amor”, declarou um terceiro. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!