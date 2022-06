Artistas prestam solidariedade a Guta Stresser após diagnóstico de esclerose múltipla

Artistas usam as redes sociais, nesta segunda-feira (20), para prestar solidariedade a Guta Stresser, que foi diagnosticada com esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. “Gutinha amada, força e fé”, escreveu Natália Lage, em comentário no Instagram, no perfil da colega com quem contracenou em “A grande família” (2001-2014). Lúcio Mauro Filho, que interpretou Tuco, o irmão de Bebel, personagem de Guta em “A grande família”, postou: “Te amo minha, irmã! Tô contigo!”.

Nomes como Fernanda de Freitas, Ingra Lyberato, Heloísa Périssé, Débora Lamm, Guilherme Weber e Malu Valle também deixaram mensagens para Guta, no post em que ela revela a doença. “Força, amada”, escreveu Zezé Motta. “Querida, força e estamos aqui te dando todo o apoio que você precisar”, publicou Alexandra Richter. “Amada, vai dar tudo certo. Estou aqui torcendo e com pensamentos positivos para você”, escreveu Gorete Milagres.